Плизики... просклоняйте существительные снигирь,река. Составь предложения,в которых слова снегирь,река являются подлежащими.В каком падеже стоят эти существительные?

И.снегирь река Р.снегиря реки Д.снегирю реке В.снегиря реку Т.снегирем рекой П.о снегире о реке Зимой к нам прилетают снегири. Самая длинная река на территории России-Обь.

Гость: Гость:

ед.ч мн.ч им.п снегИрь снегирИ род.п снегирЯ снегирЕй дат.п. снегирЮ снегирЯм вин.п снегирЯ снегирЕй тв.п снегирЁм снегирЯми пр.п. о снегирЕ о снегирЯх Снегирь(кто? им.п) очень любит рябину. ед.ч мн.ч им.п река рЕки род.п рекИ рек дат.п рекЕ рЕкам вин.п. рЕку рЕки тв.п рекОй,рекОю рЕками пр.п о рекЕ о рЕках Вблизи нашего селения нет реки (чего? род.п).