Плизики... просклоняйте существительные снигирь,река. Составь предложения,в которых слова снегирь,река являются подлежащими.В каком падеже стоят эти существительные?
Русский язык
Плизики... просклоняйте существительные снигирь,река. Составь предложения,в которых слова снегирь,река являются подлежащими.В каком падеже стоят эти существительные?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.снегирь река Р.снегиря реки Д.снегирю реке В.снегиря реку Т.снегирем рекой П.о снегире о реке Зимой к нам прилетают снегири. Самая длинная река на территории России-Обь.
Гость:
ед.ч мн.ч им.п снегИрь снегирИ род.п снегирЯ снегирЕй дат.п. снегирЮ снегирЯм вин.п снегирЯ снегирЕй тв.п снегирЁм снегирЯми пр.п. о снегирЕ о снегирЯх Снегирь(кто? им.п) очень любит рябину. ед.ч мн.ч им.п река рЕки род.п рекИ рек дат.п рекЕ рЕкам вин.п. рЕку рЕки тв.п рекОй,рекОю рЕками пр.п о рекЕ о рЕках Вблизи нашего селения нет реки (чего? род.п).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из 100 парников пятая часть занята луком,салатом в два раза меньше,чем луком, а остальные парники заняты огурцами.Поставь вопрос и реши задачу.
Русский язык
Математика
Из двух пунктов,расстояние между которыми 40 км,навстречу друг другу одновременно отправились пешеход и велосипедист.Скорость велосипедиста в 4 раз...
Русский язык