соловей проверить первую о
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соловей проверить первую о
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
соловей- этословарное слово
Гость:
первая О - непроверямая (это словарное слово).
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