ДВСЕ-параллелограм.Докажите, что треугольник ДВС равен треугольнику СЕД

Геометрия
ДВСЕ-параллелограм.Докажите, что треугольник ДВС равен треугольнику СЕД
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у них две стороны равные и 1 общая
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