Две мастерские,работая одновременно,сшили 300 одинаковых форм для школы за 6 дней.первая мастерская самостоятельно может выполнить заказ за 15 дней.за сколько дней может выполнить заказ эта же мастреская?

Математика

Две мастерские,работая одновременно,сшили 300 одинаковых форм для школы за 6 дней.первая мастерская самостоятельно может выполнить заказ за 15 дней.за сколько дней может выполнить заказ эта же мастреская?

Автор: Гость