Две мастерские,работая одновременно,сшили 300 одинаковых форм для школы за 6 дней.первая мастерская самостоятельно может выполнить заказ за 15 дней.за сколько дней может выполнить заказ эта же мастреская?
Математика
Две мастерские,работая одновременно,сшили 300 одинаковых форм для школы за 6 дней.первая мастерская самостоятельно может выполнить заказ за 15 дней.за сколько дней может выполнить заказ эта же мастреская?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
эта же мастреская может выполнить заказ за 15 дней.
Гость:
Две мастерские одновременно сшили 300 форм за 6 дней. 6*(х+у)=300 Первая мастерская самостоятельно шьет 300 форм за 15 дней. 15*х=300 Получаем х=300/15=20 Первая мастерская за день шила 20 вещей 6х+6у=300 6*20+6у=300 6у=300-120=180 у=180/6=30 Вторая мастерская шила в день 30 вещей. Количество дней для самостоятельного пошива второй мастерской: А=300/30=10 дням.
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