Для осуществления реакции ионное уравнение которой CO3+2H=H2O+CO2 можно использовать раствор серной кислоты и вещество формула которого: A)CaCO3 Б)NaHCO3 B)Na2CO3 Г)MgCO3
Химия
Для осуществления реакции ионное уравнение которой CO3+2H=H2O+CO2 можно использовать раствор серной кислоты и вещество формула которого: A)CaCO3 Б)NaHCO3 B)Na2CO3 Г)MgCO3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Na2CO3. остальные варианты не подходят, т. к. эти соли в водном растворе не диссоциируют на ионы
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