Запиши выражения и реши. Сумма чисел 8и5. 9 увеличить на 6. Разность чисел 12 и 7. 18 уменьшить на 9. на сколько 15 больше 7?

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сумма чисел 8+5=13 увеличить на 6, значит прибавить 6. 9+6=15 разность чисел 12-7=5 уменьшить на 9, значит отнять 9. 18-9=9 на сколько больше, значит от большего отнять меньшее 15-7=8