Запиши выражения и реши. Сумма чисел 8и5. 9 увеличить на 6. Разность чисел 12 и 7. 18 уменьшить на 9. на сколько 15 больше 7?
Математика
Запиши выражения и реши. Сумма чисел 8и5. 9 увеличить на 6. Разность чисел 12 и 7. 18 уменьшить на 9. на сколько 15 больше 7?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сумма чисел 8+5=13 увеличить на 6, значит прибавить 6. 9+6=15 разность чисел 12-7=5 уменьшить на 9, значит отнять 9. 18-9=9 на сколько больше, значит от большего отнять меньшее 15-7=8
Гость:
Сумма чисел 8 и 5: 8 + 5 = 13 9 увеличить на 6: 9 + 6 = 15 Разность чисел 12 и 7: 12 - 7 = 5 18 уменьшить на 9: 18 - 9 = 9 на сколько 15 больше 7: 15 - 7 = 8
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