. Почему происходит смена природных зон на равнинах эт экватора к полюсам? 2. Почему в умеренном поясе 20°C восточной долготы нет таких природных зон,как пустыни и полупустыни,степи и лесостепи?

Українська література
. Почему происходит смена природных зон на равнинах эт экватора к полюсам? 2. Почему в умеренном поясе 20°C восточной долготы нет таких природных зон,как пустыни и полупустыни,степи и лесостепи?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смена природных зон на равнинах от экватора к полюсам происходит из-за смены температуры.В умеренном поясе 20*С восточной долготы нет таких природных зон как пустыни,полупустыни,степи,лесостепи,потому что на этой территори климат не подходит для вышеуказанных природных зон.
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