зависимость пути от времени при прямолинейном движении точки задана уравнением S=-1/3t^3+8t^2-8t-5.найти ускорение и скорость движения точки в момент времени t=3 сек

Математика

зависимость пути от времени при прямолинейном движении точки задана уравнением S=-1/3t^3+8t^2-8t-5.найти ускорение и скорость движения точки в момент времени t=3 сек

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