зависимость пути от времени при прямолинейном движении точки задана уравнением S=-1/3t^3+8t^2-8t-5.найти ускорение и скорость движения точки в момент времени t=3 сек
Математика
зависимость пути от времени при прямолинейном движении точки задана уравнением S=-1/3t^3+8t^2-8t-5.найти ускорение и скорость движения точки в момент времени t=3 сек
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
s=43.05 cm v=\frac{S}{t3}= \frac{43.05}{3} =14.4м\с v(cкорость)=v0+a*t => a(ускорение)=v0+(v/t3)=\frac{14.4}{9}=1,6 м\с^{2} v0=0
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Составьте уравнение реакции разложения гидроксида железа(III).Дайте полную характеристику данной химической реакции по всем изученным классификацио...
Математика
Решить равенством В первый сосуд налили м литров,во второй-на 7 литров меньше,чем в первый,а в третий-на 10 литров больше чем во второй.В третьем с...
Математика
На каждом пункте автопробега машины встречают болельщики.На маршруте Сосноград - Пеньки - Кошкино - Голубые Ели их собралось 940 человек.В Пеньках ...
Геометрия
В равнобедренной трапеции боковая сторона равна 15см, а её средняя линия 12см. Найдите периметр трапеции.