На каждом пункте автопробега машины встречают болельщики.На маршруте Сосноград - Пеньки - Кошкино - Голубые Ели их собралось 940 человек.В Пеньках собралось 115 болельщиков,это на 295 человек меньше,чем в Соснограде,а в Кошкино...
Математика
На каждом пункте автопробега машины встречают болельщики.На маршруте Сосноград - Пеньки - Кошкино - Голубые Ели их собралось 940 человек.В Пеньках собралось 115 болельщиков,это на 295 человек меньше,чем в Соснограде,а в Кошкино на 300 человек меньше,чем в Соснограде.Сколько болельщиков встречают машины в Голубых Елях?Сколько тентов надо заготовить для них организаторам соревнований,если под каждым тентом может спрятаться от солнца 5 человек?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)115+295=410 чел. в соснограде. 2)410-300=110 чел. в кошкино. 3)115+410+110=635 чел. в пеньках,соснограде и кошкино вместе. 4)940-635=305 чел. в голубых елях. 5)940÷5=188 тентов нужно заготовить.
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