На каждом пункте автопробега машины встречают болельщики.На маршруте Сосноград - Пеньки - Кошкино - Голубые Ели их собралось 940 человек.В Пеньках собралось 115 болельщиков,это на 295 человек меньше,чем в Соснограде,а в Кошкино...

Математика

На каждом пункте автопробега машины встречают болельщики.На маршруте Сосноград - Пеньки - Кошкино - Голубые Ели их собралось 940 человек.В Пеньках собралось 115 болельщиков,это на 295 человек меньше,чем в Соснограде,а в Кошкино на 300 человек меньше,чем в Соснограде.Сколько болельщиков встречают машины в Голубых Елях?Сколько тентов надо заготовить для них организаторам соревнований,если под каждым тентом может спрятаться от солнца 5 человек?

Автор: Гость