Периметр равнобедренного треугольника АВС с основанием ВС равен 40 см, а периметр равносторонего треугольника ВСD равен 45 см. Найдите стороны АВ и ВС. (ответ и решение довать полными, с решебника не списывать.)

Геометрия
Периметр равнобедренного треугольника АВС с основанием ВС равен 40 см, а периметр равносторонего треугольника ВСD равен 45 см. Найдите стороны АВ и ВС. (ответ и решение довать полными, с решебника не списывать.)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
периметр равностороннего треугольника равен Р=3а сторона равностороннего треугольника равна а=Р\3 поэтому ВС=45\3=15   Периметр равнобедренного треугольника равен P=a+2b (a-основание, b - боковая сторона) b=(P-a)\2   AB=(40-15)\2=12.5 ответ: 12.5 см, 15 см
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