Периметр равнобедренного треугольника АВС с основанием ВС равен 40 см, а периметр равносторонего треугольника ВСD равен 45 см. Найдите стороны АВ и ВС. (ответ и решение довать полными, с решебника не списывать.)

Геометрия

Периметр равнобедренного треугольника АВС с основанием ВС равен 40 см, а периметр равносторонего треугольника ВСD равен 45 см. Найдите стороны АВ и ВС. (ответ и решение довать полными, с решебника не списывать.)

Автор: Гость