составить рассказ на пословицу- тяжко жить тому, кто от работы бежит
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составить рассказ на пословицу- тяжко жить тому, кто от работы бежит
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ты действитель тяжело жить тому кто бежит от работы,потому что если ты не будешь работать либо учится то у тебя не чего не будет получатся. надо все времы работать,помогать другим,еметь все,и изучать что то новое!
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