Учащиеся трёх седьмых классов поехали на экскурсию за гоород в 3 автобусах. В третьем автобусе сидело на 5 учеников меньше чем в первом и на 4 человека больше чем во втором. сколько учеников сидело в каждом автобусе если всего ...
Алгебра
Учащиеся трёх седьмых классов поехали на экскурсию за гоород в 3 автобусах. В третьем автобусе сидело на 5 учеников меньше чем в первом и на 4 человека больше чем во втором. сколько учеников сидело в каждом автобусе если всего поехали 67 человек
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x=z+5 z=y+4 => y=z-4 x+z+y=67 z+5+z+z-4=67 3z=66 z=22 x=27 y=18
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