Учащиеся трёх седьмых классов поехали на экскурсию за гоород в 3 автобусах. В третьем автобусе сидело на 5 учеников меньше чем в первом и на 4 человека больше чем во втором. сколько учеников сидело в каждом автобусе если всего ...

Алгебра

Учащиеся трёх седьмых классов поехали на экскурсию за гоород в 3 автобусах. В третьем автобусе сидело на 5 учеников меньше чем в первом и на 4 человека больше чем во втором. сколько учеников сидело в каждом автобусе если всего поехали 67 человек

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