Яке місто росії гірке?
Українська література
Яке місто росії гірке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
может Нижний Новгород? так как В период с 1932 по 1990 год город носил название Горький (в честь писателя Максима Горького)
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