Яка річка в україні має назву птаха схожого на курку?

Українська література
Яка річка в україні має назву птаха схожого на курку?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это река Тетерев, относится к Черноморскому бассейну
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