Подчеркните грамматическую основу предложения. Утром вода у берегов замёрзла . На реке осталась одна уточка. Бедная Серая Шейка со страху ныряла в воду .

Русский язык

Подчеркните грамматическую основу предложения. Утром вода у берегов замёрзла . На реке осталась одна уточка. Бедная Серая Шейка со страху ныряла в воду .

Автор: Гость