Подчеркните грамматическую основу предложения. Утром вода у берегов замёрзла . На реке осталась одна уточка. Бедная Серая Шейка со страху ныряла в воду .
Русский язык
Подчеркните грамматическую основу предложения. Утром вода у берегов замёрзла . На реке осталась одна уточка. Бедная Серая Шейка со страху ныряла в воду .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вода(подлежащее) замёрзла(сказуемое). осталась (сказуемое) уточка (подлежащее). Серая Шейка (подлежащее) ныряла (сказуемое).
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