даказать , что разница основ менша суми бычних сторон тапецьы , а сума основ менша дыагоналей трапецьы

Математика
даказать , что разница основ менша суми бычних сторон тапецьы , а сума основ менша дыагоналей трапецьы
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть АКОР трапеция, КО и АР основания, АР большее основание. Откладем отразок АЕ=КО.    Признак параллелограмма. Если две стороны четырехугольника параллельны и равны по длине, то четрыехугольник - парарллелограмм   За признаком параралеллограмма АКОЕ - параралелограмм, тогда АК=ОЕ (противоположные стороны равны)   За неравенством треугольника с треугольника ЕОР ЕР<ЕО+ЕР которое можно переписать в виде АР-АЕ<АК+ЕР или АР-КО<АК+ЕР, таким образом мы доказали, что разница основ менша сумы боковых сторон тапеции   второе: Пусть диагонали трапеции АКОР пересекаются в Е. КО и АР основания. АР большее основание. АО и КР диагонали Тогда по неравенству треугольника с треугольников  КОЕ и АРЕ КО<ОЕ+КЕ АР<РЕ+АЕ сложив которые получим КО+АР<ОЕ+АЕ+КЕ+РЕ или КО+АР<АО+КР т.е. что сумма основ меньше диагоналей трапеции. Доказано
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Для детского сада купили 20 пирамид,больших и маленьких по 7 и 5 колец. Увсех пирамид 128 колец. Сколько было больших пирамид?
Ответить
Химия
составьте формулы высших оксидов Ca,Al,C,K,N,Se,S
Ответить
Математика
расшифруй запись **+***=****, если известно, что оба слагаемых и сумма не изменяются,если прочитать их справа налево.
Ответить
Геометрия
Боковые стороны трапеции равны 13 см 15 см, а периметр равен 48 см.Найдите среднию линию трапеции.
Ответить
Физика
С каким ускарение движется при разбеге реактивный самолёт массой 60тонн, если сила тяги двигателя 90 килоньютон
Ответить