даказать , что разница основ менша суми бычних сторон тапецьы , а сума основ менша дыагоналей трапецьы

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Пусть АКОР трапеция, КО и АР основания, АР большее основание. Откладем отразок АЕ=КО. Признак параллелограмма. Если две стороны четырехугольника параллельны и равны по длине, то четрыехугольник - парарллелограмм За признаком параралеллограмма АКОЕ - параралелограмм, тогда АК=ОЕ (противоположные стороны равны) За неравенством треугольника с треугольника ЕОР ЕР<ЕО+ЕР которое можно переписать в виде АР-АЕ<АК+ЕР или АР-КО<АК+ЕР, таким образом мы доказали, что разница основ менша сумы боковых сторон тапеции второе: Пусть диагонали трапеции АКОР пересекаются в Е. КО и АР основания. АР большее основание. АО и КР диагонали Тогда по неравенству треугольника с треугольников КОЕ и АРЕ КО<ОЕ+КЕ АР<РЕ+АЕ сложив которые получим КО+АР<ОЕ+АЕ+КЕ+РЕ или КО+АР<АО+КР т.е. что сумма основ меньше диагоналей трапеции. Доказано