С каким ускарение движется при разбеге реактивный самолёт массой 60тонн, если сила тяги двигателя 90 килоньютон
Физика
С каким ускарение движется при разбеге реактивный самолёт массой 60тонн, если сила тяги двигателя 90 килоньютон
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По 2-му з-ну Ньютона: F = ma Значит: 90 кН = 600 кН * а а = 90 кН/600 кН а = 0,15 м/c^2. Ответ: а = 0,15 м/с^2.
Гость:
F=ma m=60000 кг F=90000Н a=F/M a=90000Н/60000кг=1,5 /с^2
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