диагонали параллелограмма PQRT пересекаются в точке О .Точки M и N соответсвенно середины сторон QR и PT.Если QP=m,QM=n?то найдите 1)PT; 2)MN;3)QT; QN
Геометрия
диагонали параллелограмма PQRT пересекаются в точке О .Точки M и N соответсвенно середины сторон QR и PT.Если QP=m,QM=n?то найдите 1)PT; 2)MN;3)QT; QN
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