Сергей 20 мин шел к трамвайной остановке, а потом полчаса ехал трамваем. Во сколько раз скорость ходьбы меньше скорости езды, если Сергей проехал в 12 раз большее расстояние, чем прошел?

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Решение Пусть путь пешком - x, тогда путь трамваем - 12x. Узнаем, сколько бы времени Сергей ехал на трамвае путь x 30 мин / 12 = 2,5 мин. - Сергей бы ехал путь x Узанем, во сколько раз время пешком больше времени трамваем: 20 мин / 2,5 мин = 8 Ответ: В 8 раз скорость ходьбы меньше скорости езды.