Один из углов, образованных при пересечении двух прямых, в 3 раза меньше другого. Найдите эти углы.
Геометрия
Один из углов, образованных при пересечении двух прямых, в 3 раза меньше другого. Найдите эти углы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма 2 углов у пересекающихся прямых =180градусов. Составим уравнение. обозначим меньший угол за Х, тогда больший будет 3Х.( Если один в 3 раза меньше, значит другой в 3 раза больше). 3х+х=180 4х=180 х=180:4 х=45 - это меньший угол 3*45=135 - это больший угол 135+45=180 -проверили))
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