через точку пересечения диагонали парал-ма АВСД проведена прямая пересекающая стороны АД и ВС, в точке Е и F .Найти стороны парал-ма если Р=28 см,АЕ=5 см, РF=3 см

Геометрия

через точку пересечения диагонали парал-ма АВСД проведена прямая пересекающая стороны АД и ВС, в точке Е и F .Найти стороны парал-ма если Р=28 см,АЕ=5 см, РF=3 см

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