через точку пересечения диагонали парал-ма АВСД проведена прямая пересекающая стороны АД и ВС, в точке Е и F .Найти стороны парал-ма если Р=28 см,АЕ=5 см, РF=3 см

Геометрия
через точку пересечения диагонали парал-ма АВСД проведена прямая пересекающая стороны АД и ВС, в точке Е и F .Найти стороны парал-ма если Р=28 см,АЕ=5 см, РF=3 см
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+3=8 8*2=16 28-16=12 12/2=6 8,8,6,6
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