через точку пересечения диагонали парал-ма АВСД проведена прямая пересекающая стороны АД и ВС, в точке Е и F .Найти стороны парал-ма если Р=28 см,АЕ=5 см, РF=3 см
Геометрия
через точку пересечения диагонали парал-ма АВСД проведена прямая пересекающая стороны АД и ВС, в точке Е и F .Найти стороны парал-ма если Р=28 см,АЕ=5 см, РF=3 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+3=8 8*2=16 28-16=12 12/2=6 8,8,6,6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
девочки посадили возле школы 7 берез,а мальчики -3 липы и 4 тополя . Сколько всего деревьев посадили ученики? Реши задачу тремя способами.
Математика
из двух городов,расстояние между которыми 7400км,одновременно навстречу друг другу два самолета и втретелись через 4 ч.Скорость одного самолета950к...
Математика
Длинна поезда 500 метров, максимальная скорость поезда 60 км. в час. Впереди вдоль железной дороги начинается полоса насаждений протяженностью 500 ...
Математика
На машину навантажили однакові бочки із солоними огірками загальною масою 4 т 840 кг. У кожній бочці 70 кг огірків, а маса ...