девочки посадили возле школы 7 берез,а мальчики -3 липы и 4 тополя . Сколько всего деревьев посадили ученики? Реши задачу тремя способами.

Математика
девочки посадили возле школы 7 берез,а мальчики -3 липы и 4 тополя . Сколько всего деревьев посадили ученики? Реши задачу тремя способами.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3+4=7 деревьев посадили мальчики 2) 7+7=14 всего деревьев посадили всего деревьев ученики ответ: 14 деревьев   1) 7+3=10 берез и лип вместе посадили ученики 2) 10+4=14 всего деревьев посадили всего деревьев ученики ответ: 14 деревьев   1) 7+4=11 берез и тополей вместе посадили ученики 2) 11+3=14 всего деревьев посадили всего деревьев ученики ответ: 14 деревьев  
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