девочки посадили возле школы 7 берез,а мальчики -3 липы и 4 тополя . Сколько всего деревьев посадили ученики? Реши задачу тремя способами.
Математика
девочки посадили возле школы 7 берез,а мальчики -3 липы и 4 тополя . Сколько всего деревьев посадили ученики? Реши задачу тремя способами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3+4=7 деревьев посадили мальчики 2) 7+7=14 всего деревьев посадили всего деревьев ученики ответ: 14 деревьев 1) 7+3=10 берез и лип вместе посадили ученики 2) 10+4=14 всего деревьев посадили всего деревьев ученики ответ: 14 деревьев 1) 7+4=11 берез и тополей вместе посадили ученики 2) 11+3=14 всего деревьев посадили всего деревьев ученики ответ: 14 деревьев
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
из двух городов,расстояние между которыми 7400км,одновременно навстречу друг другу два самолета и втретелись через 4 ч.Скорость одного самолета950к...
Математика
Длинна поезда 500 метров, максимальная скорость поезда 60 км. в час. Впереди вдоль железной дороги начинается полоса насаждений протяженностью 500 ...
Математика
На машину навантажили однакові бочки із солоними огірками загальною масою 4 т 840 кг. У кожній бочці 70 кг огірків, а маса ...
Геометрия