раставь скобки так чтобы равенства стали верными 140-80:4*5=75 140-80:4*5=600 140-80:4*5=136 8*30-30:3*5=238 8*30-30:3*5=0 8*30-30:3*5=350
Математика
раставь скобки так чтобы равенства стали верными 140-80:4*5=75 140-80:4*5=600 140-80:4*5=136 8*30-30:3*5=238 8*30-30:3*5=0 8*30-30:3*5=350
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
((140 - 80)/4)*5 = 75 (60/4)*5 = 75 15 * 5 = 75 75 = 75. (140 - (80/4)) * 5 = 600 (140 - 20) * 5 = 600 120 * 5 = 666 600 = 600. 140 - (80/(4 * 5)) = 136 140 - 80/20 = 136 140 - 4 = 136 136 = 136. 8 * 30 - 30/(3 * 5) = 238 240 - 30/15 = 238 240 - 2 = 238 238 = 238. 8 * (30 - 30)/3 * 5 = 0 8 * 0/3 * 5 = 0 0 = 0. ((8 * 30) - 30)/3) * 5 = 350 ((240 - 30)/3 * 5 = 350 (210/3) * 5 = 350 70 * 5 = 350 350 = 350.
Гость:
(140-80):4*5=75 (140-80:4)*5=600 140-80:(4*5)=136 8*30-30:(3*5)=238 8*(30-30):3*5=0 (8*30-30):3*5=350
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