разложите на множители икс в 4 степени плюс 4
Математика
разложите на множители икс в 4 степени плюс 4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x^4+4=x^4 +4x^2-4x^2+4=(x^4+4x^2+4)-4x^2=(x^2+2)-(2x)=(x^2+2x+2)(x^2-2x+2)
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