один спортсмен прыгнул в высоту с шестом на 60 дм, а другой -на 62 дм. поставь вопрос и реши задачу
Математика
один спортсмен прыгнул в высоту с шестом на 60 дм, а другой -на 62 дм. поставь вопрос и реши задачу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на сколько выше прыгнул второй спотсмен, чем первый? 62-60=2 на два дм.
Гость:
Один спортсмен прыгнул в высоту с шестом на 60 дм, а другой -на 62 дм. На сколько см дальше 2 спортсмен перепрыгнул 1-го? Решение: 1) 62 - 60 = на 2 дм дальше прыгнул 2 спортсмен. 2) 2 * 10 = на 20 см перепрыгнул 2 спортсмен 1 спортсмена. Ответ: на 20 см.
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