один спортсмен прыгнул в высоту с шестом на 60 дм, а другой -на 62 дм. поставь вопрос и реши задачу

на сколько выше прыгнул второй спотсмен, чем первый? 62-60=2 на два дм.

Гость: Гость:

Один спортсмен прыгнул в высоту с шестом на 60 дм, а другой -на 62 дм. На сколько см дальше 2 спортсмен перепрыгнул 1-го? Решение: 1) 62 - 60 = на 2 дм дальше прыгнул 2 спортсмен. 2) 2 * 10 = на 20 см перепрыгнул 2 спортсмен 1 спортсмена. Ответ: на 20 см.