решите уравнение: 7560:(204-8*x)=70

Математика
решите уравнение: 7560:(204-8*x)=70
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7560=70*(204-8*х) 7560=14280-560х 560х=14280-7560=6720 х=6720/560=12
Гость:
7560:(204-8*х)=70 204-8*х=7560:70 204-8*х=108 8*х=204-108 8*х=96 х=96:8 х=12 7560:(204-8*12)=70
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