мини-сочинение о лени или об уважении

Литература
мини-сочинение о лени или об уважении
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лень портит человека. Лентяй не может найти себе хорошую работу потому что в школе не учил уроки и не выполнял домашние задания. Трудолюбивый человек может легко найти себе хорошую профессию и помочь родным и близким материально.
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