Разность двух углов, образовавшихся при пересечении двух прямых, равна 42 градуса. Найдите все образовавшиеся углы.
Геометрия
Разность двух углов, образовавшихся при пересечении двух прямых, равна 42 градуса. Найдите все образовавшиеся углы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x-y=42 x+y=180 x=42+y 42+y+y=180 2y=180-42=138 y=69 x=69+42=111 111,111,69,69
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