Разность двух углов, образовавшихся при пересечении двух прямых, равна 42 градуса. Найдите все образовавшиеся углы.

Геометрия

Разность двух углов, образовавшихся при пересечении двух прямых, равна 42 градуса. Найдите все образовавшиеся углы.

Автор: Гость