Из пункта М в пункт N, находяшийся на расстоянии 4,5 км от пункта М, вышел пешеход. Через 45 мин вслед за ним выехал велосипедист, скорость которого в 3 раза больше скорости пешехода. Найдите скорость пешехода, если пункт N он ...
Алгебра
Из пункта М в пункт N, находяшийся на расстоянии 4,5 км от пункта М, вышел пешеход. Через 45 мин вслед за ним выехал велосипедист, скорость которого в 3 раза больше скорости пешехода. Найдите скорость пешехода, если пункт N он прибыл одновременно с велосипедистом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х км/ч скорость пешехода 3х км/ч скорость велосипедиста 4,5/х ч - время затраченное пешеходом на весь путь 4,5/3х = 1,5/х ч - время затраченное велосипедистом на весь путь По условию известно, что велосипедист выехал на 45 минут = 3/4 ч позже и прибыл в пункт N одновременно с велосипедистом. Составим уравнение: 4,5/х - 1,5/х = 3/4 3/х = 3/4 х = 4 Ответ. 4 км/ч скорость пешехода.
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