с какой силой притягиваются 2 корабля массой по 20 тонн каждой,если расстояние между ними 1 км
Физика
с какой силой притягиваются 2 корабля массой по 20 тонн каждой,если расстояние между ними 1 км
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m1=m2=20т=20000кг; R=1км=1000м Найти: F-? Решение: F=(G*m1*m2)/R^2 F=(6.67*10^-11*20000*20000)/1000000=2.7*10^-9 (H) Ответ: F=2.7*10^-9 H.
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