Fe-FeO-Fe(OH)2-FeSO4
Химия
Fe-FeO-Fe(OH)2-FeSO4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Fe + O2=2FeO FeO+H2O= Fe(OH)2 Fe(OH)2+H2SO4=FeSO4+ 2H2O
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