Скоростной поезд, отходя от станции, движется равноускоренно с ускорением 0,5 м/c2.На каком расстоянииот станции он будет иметь скорость,равную 36 км/ч?

Физика

Скоростной поезд, отходя от станции, движется равноускоренно с ускорением 0,5 м/c2.На каком расстоянииот станции он будет иметь скорость,равную 36 км/ч?

Автор: Гость