Скоростной поезд, отходя от станции, движется равноускоренно с ускорением 0,5 м/c2.На каком расстоянииот станции он будет иметь скорость,равную 36 км/ч?
Физика
Скоростной поезд, отходя от станции, движется равноускоренно с ускорением 0,5 м/c2.На каком расстоянииот станции он будет иметь скорость,равную 36 км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: [latex]S= \frac{V^2-V_{0}^2}{2\cdot a}[/latex] [latex]S=\frac{36^2}{2\cdot0.5}=1296[/latex] Ответ: На расстоянии 1296 метров от станции.
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