Сравни попарно числа 38,64,70 Саставь высказывания со словом больше и изобрази их с помощью стрелок.
Математика
Сравни попарно числа 38,64,70 Саставь высказывания со словом больше и изобрази их с помощью стрелок.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
70 больше 64 70 больше 38 64 больше 38 70>64>38
Гость:
70 больше 64 70 больше 38 64 больше 38
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