Сравни попарно числа 38,64,70 Саставь высказывания со словом больше и изобрази их с помощью стрелок.

Математика

Сравни попарно числа 38,64,70 Саставь высказывания со словом больше и изобрази их с помощью стрелок.

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