в городе семизначные тел номера. Сколько номеров начинаются на 235?

остаются четыре (7-3=4, всего 7мизначный номер, три цифры 235 задействовано) незадействованных цифры поскольку цифр 10, то каждую из оставшихся 4 цифр номера можно выбрать 10 способами, по правилу умножения событий всего номеров будет 10*10*10*10=10 000 ответ: 10 000

Гость: Гость:

7-3=4.... самое большое 4-ёх значное число- 9999.значит столько же будет и номеров....-это правильно ерешение такое у меня когда то на контролке было...