Катер прошел 12 км по течению реки и 4 км против течения реки, затратив на весь путь 2 ч. Чему равна собственная скорость катера, если скорость течения реки равна 4 км/ч?
Алгебра
Катер прошел 12 км по течению реки и 4 км против течения реки, затратив на весь путь 2 ч. Чему равна собственная скорость катера, если скорость течения реки равна 4 км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х км/ч скорость катера. Тогда скорость по течению реки (х+4) км/ч, а против течения - (х-4). Составим уравнение: (12/(х+4))+(4/(х-4))=2 6(х-4)+2(х+4)=(х-4)(х+4) 6х-24+2х+8=х²-4 х²-8х+12=0 х₁=6, х₂=2 не удовлет. условию задачи Ответ: 6 км/ч
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