Катер прошел 12 км по течению реки и 4 км против течения реки, затратив на весь путь 2 ч. Чему равна собственная скорость катера, если скорость течения реки равна 4 км/ч?

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Катер прошел 12 км по течению реки и 4 км против течения реки, затратив на весь путь 2 ч. Чему равна собственная скорость катера, если скорость течения реки равна 4 км/ч?

Автор: Гость