Для получения никеля оксид никеля (2) восстанавливают углём . Вычислите массу угля ,необходимого для получения никеля массой 118 кг, если массовая доля углерода в угле%

Химия

Для получения никеля оксид никеля (2) восстанавливают углём . Вычислите массу угля ,необходимого для получения никеля массой 118 кг, если массовая доля углерода в угле%

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