Для получения никеля оксид никеля (2) восстанавливают углём . Вычислите массу угля ,необходимого для получения никеля массой 118 кг, если массовая доля углерода в угле%
Химия
Для получения никеля оксид никеля (2) восстанавливают углём . Вычислите массу угля ,необходимого для получения никеля массой 118 кг, если массовая доля углерода в угле%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
NiO+C=Ni+CO массовая доля углерода в угле%= w m( угля ) = (118/58.7 *100)/w = 201/w
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