Выпишите из данного предложения заимствованные слова. по каким признакам вы их определили? Пассажиры выходят на закрытый перрон, подымаются на верхний этаж вокзала по эксалатору, проходят несколько зал, идут по закрытым со всех...

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Выпишите из данного предложения заимствованные слова. по каким признакам вы их определили? Пассажиры выходят на закрытый перрон, подымаются на верхний этаж вокзала по эксалатору, проходят несколько зал, идут по закрытым со всех сторон сходням и оказываются в вестибюле.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пассажиры и перрон  (наличие двойных согласных в корнях) этаж ( наличие буквы Э в корне слова) вокзала (сочетание согласных КЗ)  эскалатору  ( наличие буквы Э в корне слова) зал  ( см. слово вокЗАЛ) вестибюле (наличие сочетания БЮ)    
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