Выпишите из данного предложения заимствованные слова. по каким признакам вы их определили? Пассажиры выходят на закрытый перрон, подымаются на верхний этаж вокзала по эксалатору, проходят несколько зал, идут по закрытым со всех...

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Выпишите из данного предложения заимствованные слова. по каким признакам вы их определили? Пассажиры выходят на закрытый перрон, подымаются на верхний этаж вокзала по эксалатору, проходят несколько зал, идут по закрытым со всех сторон сходням и оказываются в вестибюле.

Автор: Гость