высказывание Базарова о любви

Литература
высказывание Базарова о любви
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главное, надо уметь отдаться.
Гость:
Высказывание:главное, надо уметь отдаться!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
За 3 секунды от начала движения автобус прошёл 13.5м. Каково ускорение автобуса на этом пути?
Ответить
Математика
У Вани x яблок , у Пети - на 8 яблок больше , а у Нины - на 3 яблока меньше , чем у Вани . Вместе у них было 41 яблоко
Ответить
Экономика
Что значит импликация (следование)? Привести примеры. Подробно обьяснить.
Ответить
Математика
Боря купил 4 книги. Все книги без первой стоят 42 р., без второй - 40 р., без третьей - 38 р., без четвертой - 36 р. Сколько стоит каждая книга?
Ответить
Математика
Средняя температура воздуха за неделю равна 18,6 градусов, а за 6 дней без воскресенья - 18, 4. Какой была температура воздуха в воскресенье?
Ответить