Средняя температура воздуха за неделю равна 18,6 градусов, а за 6 дней без воскресенья - 18, 4. Какой была температура воздуха в воскресенье?

Математика

Средняя температура воздуха за неделю равна 18,6 градусов, а за 6 дней без воскресенья - 18, 4. Какой была температура воздуха в воскресенье?

Автор: Гость