Средняя температура воздуха за неделю равна 18,6 градусов, а за 6 дней без воскресенья - 18, 4. Какой была температура воздуха в воскресенье?
Математика
Средняя температура воздуха за неделю равна 18,6 градусов, а за 6 дней без воскресенья - 18, 4. Какой была температура воздуха в воскресенье?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18.6*7=130,2 18,4*6=110,4 130,2-110,4=19,8
Гость:
воскресенье=х (6дн + х) / 7 = 18,6 6дн + х = 130,2 6дн / 6 = 18,4 6дн = 110,4 110,4 + х = 130,2 х = 19,8
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