Назовите имя собирателя древних рукописей, который обнаружил список "Слово о полку Игореве"
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Назовите имя собирателя древних рукописей, который обнаружил список "Слово о полку Игореве"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рукописный список "Слова о полку Игореве" найден графом Мусиным-Пушкиным в сборнике , поступившем из Спасо-Яросл. монастыря
Гость:
Алексей Иванович Мусин-Пушкин
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