При подходе к станции метро скорость поезда была 64,8 км/ч. При торможении до полной остановки он прошел 180 м. Определите ускорение и время торможения.
Физика
При подходе к станции метро скорость поезда была 64,8 км/ч. При торможении до полной остановки он прошел 180 м. Определите ускорение и время торможения.
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