При подходе к станции метро скорость поезда была 64,8 км/ч. При торможении до полной остановки он прошел 180 м. Определите ускорение и время торможения.

Физика

При подходе к станции метро скорость поезда была 64,8 км/ч. При торможении до полной остановки он прошел 180 м. Определите ускорение и время торможения.

Автор: Гость