5. Сколько нужно бит, чтобы закодировать алфавит из 64 символов?
Экономика
5. Сколько нужно бит, чтобы закодировать алфавит из 64 символов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2^i = N 2^i = 64 i = 6 бит. Ответ. 6 бит
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