в рулоне 50м ткани. от него отрезали кусок на 4 костюма по 3м на каждый.сколько метров ткани после этого осталось
Математика
в рулоне 50м ткани. от него отрезали кусок на 4 костюма по 3м на каждый.сколько метров ткани после этого осталось
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 * 3 = 12 м ткани отрезали на 4 костюма 50 - 12 = 38 м ткани осталось
Гость:
4 куска по 3 метра 4*3=12метров взяли на 4 костюма так как было 50м то 50-12=38метров ткани осталось...
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