в рулоне 50м ткани. от него отрезали кусок на 4 костюма по 3м на каждый.сколько метров ткани после этого осталось

Математика

в рулоне 50м ткани. от него отрезали кусок на 4 костюма по 3м на каждый.сколько метров ткани после этого осталось

Автор: Гость