в рулоне 50м ткани. от него отрезали кусок на 4 костюма по 3м на каждый.сколько метров ткани после этого осталось

Математика
в рулоне 50м ткани. от него отрезали кусок на 4 костюма по 3м на каждый.сколько метров ткани после этого осталось
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 * 3 = 12 м ткани отрезали на 4 костюма 50 - 12 = 38 м ткани осталось
Гость:
4 куска по 3 метра 4*3=12метров взяли на 4 костюма так как было 50м то 50-12=38метров ткани осталось... 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
рознасць памиж найбольшым трохзначным ликам и задуманым у 5 разоу большая за рознасць памиж задуманым ликам и найбольшым двухзначным. Знайдице заду...
Ответить
Математика
одно из чисел на 17 меньше второго, а их сумма равна 75.Найти большее из этих чисел.
Ответить
Русский язык
Обозначте ударения в словах: гладильный, украинский, поплыла, отрочество, торты, избалованный, танцовщица, каталог, жалюзи, завидно.
Ответить
Математика
одно из чисел на 17 меньше второго,а их сумма равна 75.Найти большее из этих чисел
Ответить
Физика
тормоз легкового автомобиля считается исправен,если при скорости движения8м\с его тормозной путь равен 7.2 м. Каково время торможения и ускорение а...
Ответить