тормоз легкового автомобиля считается исправен,если при скорости движения8м\с его тормозной путь равен 7.2 м. Каково время торможения и ускорение автомобиля?

Физика

тормоз легкового автомобиля считается исправен,если при скорости движения8м\с его тормозной путь равен 7.2 м. Каково время торможения и ускорение автомобиля?

Автор: Гость