тормоз легкового автомобиля считается исправен,если при скорости движения8м\с его тормозной путь равен 7.2 м. Каково время торможения и ускорение автомобиля?
Физика
тормоз легкового автомобиля считается исправен,если при скорости движения8м\с его тормозной путь равен 7.2 м. Каково время торможения и ускорение автомобиля?
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Витя Перепёлкин любит фотографий птиц.В июне он сделал 28 фотографий птиц,в июле на 12 фотографий больше,чем в июне,а в августе в 2 раза меньше,чем...
Физика
Тело начало двигаться вдоль оси Х с постоянной скоростью 6 м/с из точки имеющей координату Х0 =-7м. Через сколько секунд координата тела окажется р...