первое число в три раза больше второго,а разность этих чисел равна 43.Найти меньшее число.
Математика
первое число в три раза больше второго,а разность этих чисел равна 43.Найти меньшее число.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть х - меньшее число, тогда второе 3х разность 3х-х=43 2х=43 х=43/2 х=21,5
Гость:
x=3y x-y=43 3y-y=43 2y=43 y=43/2 y=21,5
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