Бісектриса тіпого кута паралелограма ділить його сторону у відношенні 1:3, починаючи від вершини тупого кута. Периметр паралелограма 84 см. Знайдіть довжину меншої сторони паралелограма.
Геометрия
Бісектриса тіпого кута паралелограма ділить його сторону у відношенні 1:3, починаючи від вершини тупого кута. Периметр паралелограма 84 см. Знайдіть довжину меншої сторони паралелограма.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x+x 3x+3x+4+4x=14x 84/14=6 3x=6*3=18
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Автомобиль массой 1т, трогаясь с места, разгоняется до скорости 72км/1 на расстоянии в 100 м. Найдите силу тяги.
Математика
красная шапочка несла бабушке 12 пирожков с мясом грибами и капустой.Пирожков с капустой наибольшее кол-во, причем их в 3 раза больше чем пирожков ...
Физика
Тело движется по окружности с постоянной по модулю скоростью.Как изменится центростремительное ускорение тела при увеличении скорости движения в 2 ...