Тело движется по окружности с постоянной по модулю скоростью.Как изменится центростремительное ускорение тела при увеличении скорости движения в 2 раза,если радиус останется неизменным?Почему?

Физика
Тело движется по окружности с постоянной по модулю скоростью.Как изменится центростремительное ускорение тела при увеличении скорости движения в 2 раза,если радиус останется неизменным?Почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a=V{^2}/R Если мы увеличиваем скорость в 2 раза, то получается    a=2v{^2}/R, следовательно центростремительное ускорение увеличится в 4 раза  
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