Тело движется по окружности с постоянной по модулю скоростью.Как изменится центростремительное ускорение тела при увеличении скорости движения в 2 раза,если радиус останется неизменным?Почему?

Физика

Тело движется по окружности с постоянной по модулю скоростью.Как изменится центростремительное ускорение тела при увеличении скорости движения в 2 раза,если радиус останется неизменным?Почему?

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