найдите углы,смежные с углами 60градусов и 90 градусов
Геометрия
найдите углы,смежные с углами 60градусов и 90 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180 - 60 = 120 градусов и 180 - 90 = 90 градусов
Гость:
180-60=120 градусов 180-90=90 градусов
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