Два поезда движутся навстречу друг другу из двух городов со скоростями 60км/ч и 80км/ч. На каком расстоянии друг от друга будут поезда: а) за 1 час до встречи; б) за 2 ч до встречи???
Алгебра
Два поезда движутся навстречу друг другу из двух городов со скоростями 60км/ч и 80км/ч. На каком расстоянии друг от друга будут поезда: а) за 1 час до встречи; б) за 2 ч до встречи???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60 + 80 = 140 км/ч скорость сближения поездов 140 * 1 = 140 км будет между поездами за 1 час до встречи 140 * 2 = 280 км будет между поездами за 2 часа до встречи
Гость:
60+80=140км/ч скорость сближения 140*1=140км между поездами за 1час до встречи 140*2=280км между поездами за 2 часа до встречи
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