Два поезда движутся навстречу друг другу из двух городов со скоростями 60км/ч и 80км/ч. На каком расстоянии друг от друга будут поезда: а) за 1 час до встречи; б) за 2 ч до встречи???

Алгебра

Два поезда движутся навстречу друг другу из двух городов со скоростями 60км/ч и 80км/ч. На каком расстоянии друг от друга будут поезда: а) за 1 час до встречи; б) за 2 ч до встречи???

Автор: Гость