Найдите число, которое, при увеличении его на 17, оно увеличивается в 10 раз.
Алгебра
Найдите число, которое, при увеличении его на 17, оно увеличивается в 10 раз.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
допустим, это число х, тогда х+17=10х 17=10х-х 9х=17 х=17/9 х=1,9 проверим 1,9+17=10*1,89 18,9=18,9
Гость:
Пусть искомое число равно х. Тогда имеем уравнение: 10х=х+17 9х=17 х=17/9 Ответ. 17/9
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